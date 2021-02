Wintereinbruch in Osnabrück: Busverkehr im Stadtgebiet bleibt auch am Mittwoch eingestellt

Einsatz mit der Schaufel: Stadtwerke-Busfahrer befreien Haltestellen im Stadtgebiet von den Schneemassen.

Stadtwerke Osnabrück/Alina Rapp

Osnabrück. Nach dem Wintereinbruch in Osnabrück fahren auch am Dienstag noch keine Busse. Das teilen die Stadtwerke mit. Am Mittwoch sollen lediglich einzelne Busse für Testfahrten unterwegs sein. Der Betrieb bleibt grundsätzlich weiter eingestellt. Der reguläre Busverkehr soll erst einen Tag später starten. Die Busfahrer sind unterdessen im Räumeinsatz.

„Wir versuchen, die ersten Busse im Laufe des morgigen Mittwochs wieder ‚auf Linie‘ schicken“, sagt der Stadtwerke-Verkehrsbetriebsleiter André Kränzke am Dienstagvormittag. Der Betrieb werde dann – je nach Situation – „sukzessive im gesamt