Neumarkt Osnabrück: Einigung im Beton-Streit kommt in Sicht

Gestreifter Beton für den Neumarkt. Der Entwurf von Lützow 7 soll offenbar abgewandelt werden. Wo die Busse rollen, wäre autobahntauglicher Beton eine Option.

Grafik: Lützow 7

Osnabrück. Was tut sich eigentlich am Neumarkt? Nichts, wie es scheint. Doch der äußere Eindruck täuscht. Hinter den Kulissen ist etwas in Bewegung gekommen.

Die Stadtverwaltung ringt seit eineinhalb Jahren mit dem Berliner Planungsbüro Lützow 7 um eine Lösung für die Beton-Frage. Geplant war ein fein gestreifter Beton, dessen Haltbarkeit aber nach der Erfahrungen mit dem Rosenplatz in Frage ste