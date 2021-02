Möglicherweise löste ein technischer Defekt eines Wäschetrockners den Brand aus.

Festim Beqiri

Osnabrück. Der Keller eines Doppelhauses im Osnabrücker Stadtteil Wüste hat am Montagnachmittag gebrannt. Die Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden.

Das Feuer wurde am Montag um 16.54 Uhr an der Straße Am Freibad im Osnabrücker Stadtteil Wüste gemeldet. Die Bewohnerin eines Doppelhauses hatte gegen 16.50 Uhr Flammen und Rauch im Keller festgestellt und daraufhin die weiteren Bewohner in