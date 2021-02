Von Tristan zugeschüttet: Wohin mit so viel Schnee in Osnabrück?

Die sechs Großräumfahrzeuge des Osnabrücker Servicebetriebes (OSB) sind unentwegt auf den Straßen der Stadt im Einsatz – so wie hier am Rosenplatz.

Michael Gründel

Osnabrück. Kein Bus, kein Pizza-Kurier, keine Post und keine Müllabfuhr: Was der Lockdown nicht geschafft hat, kam mit dem „Flockdown“ von Tief Tristan. Selbst zu Fuß war das Vorwärtskommen in Osnabrück extrem erschwert, und der Winterdienst der Stadt räumte zuerst nur die Hauptstraßen. Jetzt kommen auch die Wohngebiete dran.

Die Müllabfuhr gibt den Takt vor. Wo am Mittwoch die graue Tonne geleert werden soll, tauchten am Dienstag die Schneeschieber vom Osnabrücker Servicebetrieb (OSB) auf. Im Widukindland, in Lüstringen und im Schinkel wurden Wohnstraßen so gut