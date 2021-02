Schneit es in der Region Osnabrück und dem Emsland auch am Dienstag?

Der Schnee vom Wochenende wird dank Dauerfrost auch am Dienstag noch liegenbleiben. Schlittenfahrten sind also weiter möglich.

Michael Gründel

Osnabrück. Am Sonntag hat es in der Region Osnabrück und dem Emsland kräftig geschneit, am Montag ist es munter weiter gegangen. Und wie sind die Aussichten? Die gute Nachricht: Der Schneefall soll in der Nacht zum Dienstag nachlassen. Die schlechte: Es kann richtig kalt werden. Besonders die Region Osnabrück ist von Minusgraden im zweistelligen Bereich betroffen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Aktuell ist noch besonders der südliche Teil des Emslandes und das Osnabrücker Land von Schneefällen betroffen. In der kommenden Nacht lassen diese aber nach und hören dann ganz auf, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD)