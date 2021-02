Lernen und automatisch lüften: Das Symbolbild zeigt Kinder in einer Schulklasse, deren Luft zum Schutz vor Corona von einem mobilen Filtersystem gereinigt wird. (Herstellerfoto)

UlmAIR/Jerôme Herr

Osnabrück. Zum besseren Schutz vor Corona pocht der Osnabrücker Stadtelternrat auf die Anschaffung mobiler Luftreiniger in Schulen. Der Stadtverwaltung wirft er diesbezüglich eine "starre Anti-Haltung" vor. Spricht der Rat jetzt ein Machtwort?

Einen Tag vor der Ratssitzung am Dienstag, 9. Februar 2021, in der Osnabrück-Halle (Beginn 17 Uhr) richtet der Stadtelternrat einen öffentlichen Appell "an die Verantwortung der Politik". Grund: Das Gremium, dem 50 Elternvertreter aller Sch