Präsenzunterricht fällt auch am Dienstag in der Region Osnabrück aus

Zur Schule zu kommen wird bei dem Wetter sowieso schwierig (Symbolfoto).

dpa/Jonas Walzberg

Osnabrück. Wegen des Wetters fällt auch am Dienstag der Präsenzunterricht an Schulen in Stadt und Landkreis Osnabrück aus. Dennoch soll es eine Notbetreuung geben.

Auch am Dienstag, 9. Februar, fällt in Stadt und Landkreis Osnabrück der Präsenzunterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Die Schüler werden stattdessen im Homeschooling (Szenario C) unterrichtet.Grund ist Ext