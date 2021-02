Gutscheine von der Bundesregierung für FFP2-Maskenhat nun auch ein elfjähriger Osnabrücker bekommen. Dabei ist er gesund, sagt seine Großmutter und vermutet Verschwendung von Steuergeldern.

dpa/Rolf Vennenbernd

Osnabrück. Am 26. Januar bekam der elfjährige Enkel von Elke Senger-Beaufays einen Brief von der Bundesregierung mit Gutscheinen für FFP2-Masken – obwohl er nun wirklich nicht in das Raster der Personen passt, die diese Gutscheine eigentlich bekommen sollten.

Bürger ab 60 Jahren, Menschen, die an Asthma, Diabetes oder Krebs leiden oder die Hartz-IV empfangen, sollten von der Bundesregierung Gutscheine für FFP2-Masken erhalten. Laut der Techniker-Krankenkasse sind dies 34 Millionen Menschen in De