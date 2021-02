Müllabfuhren in der Region Osnabrück müssen vor dem Wetter kapitulieren

Das Schneechaos legt die Müllabfuhr in der Region Osnabrück größtenteils lahm.

Michael Gründel

Osnabrück. Wegen des Wintereinbruchs fahren die Müllabfuhren in Stadt und Landkreis Osnabrück am Montag größtenteils nicht. Was passiert jetzt mit den Mülltonnen?

Sowohl in der Stadt als auch im Landkreis Osnabrück reagieren die Abfallbetriebe auf den Wintereinbruch. "Das ist das erste Mal in der über zehnjährigen Geschichte des OSB, dass wir vor dem Wetter kapitulieren", sagt Detlef Schnier, Betrieb