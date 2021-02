In Osnabrück kommt am Montag keine Post

Die Post kapituliert vor den Schneemassen (Symbolbild).

imago/Daniel Lakomski

Osnabrück. Wegen des massiven Schneefalls kann in der Region Osnabrück am Montag, 8. Februar 2021, keine Post zugestellt werden. Entsprechende Informationen unserer Redaktion bestätigte Jürgen Rohoff, Betriebsratsvorsitzender der Niederlassung Brief Münster.

Am Sonntagabend sei entschieden worden, dass die Zustellung der Post an diesem Montag durch die rund 2000 Beschäftigten aufgrund der schlechten Wetterlage ausbleibe. "Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter hat in solchen Situatio