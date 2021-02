Sparkasse Osnabrück bietet keine Spontantermine an

Die Sparkasse bietet heute keine Spontantermine an (Symbolfoto).

imago images/Rene Traut

Osnabrück. Wegen der Extremwetterlage ruft die Sparkasse Osnabrück dazu auf, sie am heutigen Montag nur telefonisch oder online zu kontaktieren. Spontane Termine in den Filialen könnten nicht angeboten werden.

Die Sparkasse Osnabrück bietet am Montag aufgrund der Witterungslage keine Spontantermine in ihren Standorten an. "Damit sollen sowohl Kunden/-innen als auch Mitarbeiter/-innen vor unnötigen Wegen und daraus womöglich resultierend