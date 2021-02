Gewöhnliche Gelbflechte breitet sich in der Region aus

Die Gewöhnliche Gelbflechte, hier auf einer Weide, breitet sich im Osnabrücker Land aus.

Jörn Martens

Osnabrück. Viele der derzeit gerade kahlen Bäume haben einen gelben Bewuchs. Dabei handelt es sich um die Gewöhnliche Gelbflechte. Die gute Nachricht für Hobbygärtner: Sie ist nicht schädlich. Aber sie weist auf ein Problem hin.

Gerade im Winter ist es an den kahlen Bäumen weithin sichtbar: Die Gewöhnliche Gelbflechte breitet sich in der Region Osnabrück aus und stellt viele Hobbygärtner vor ein Rätsel. Doch auch wenn sie so aussehen mag, sie ist kein Schädling.&nb