Für Kinder, die nicht an der Notbetreuung teilnehmen, wird der Beitrag - teils rückwirkend - erstattet. (Symbolbild)

Michael Gründel

Osnabrück. Die Kitas sind wegen des Lockdowns geschlossen. Eltern, deren Kinder nicht an der Notbetreuung in einer Kita in Osnabrück teilnehmen, wird der Beitrag erstattet. Doch manche Einrichtungen buchen zunächst die volle Gebühr ab.

Eltern haben unserer Redaktion berichtet, dass die Stadt die Kita-Gebühren für Januar eingezogen hat, auch wenn das Kind nicht in der Notbetreuung war. Ist hier etwas schiefgelaufen? „Grundsätzlich steht es den Trägern frei, ob sie zun