Unbekannte zünden Bücherschrank in Osnabrück an

Von der einstigen Telefonzelle ist nicht mehr viel übrig geblieben.

Dorothee Schlüter

Osnabrück. Viele ehemalige Telefonzellen werden heute, da fast jeder ein Handy besitzt, als öffentliche Bücherschränke genutzt, in denen Menschen unentgeltlich Lesematerial austauschen können. In Osnabrück wurde ein solcher Schrank nun Opfer eines Anschlags.

Wie die Polizeiinspektion Osnabrück in einer Pressemitteilung schreibt, ereignete sich die Tat am frühen Sonntagmorgen. Das Häuschen stand an der Ecke Arndtstraße/Schnatgang und wurde wie viele ausrangierte Artgenossen seit geraumer Zeit al