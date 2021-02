Schneesturm und klirrende Kälte in Osnabrück: Das lockte am Sonntagvormittag nur Hartgesottene vor die Tür.

Michael Gründel

Osnabrück. Schneesturm in und um Osnabrück: Diese Schlagzeile gab es seit 2005 nicht mehr. Was da am Sonntag über die Region hereinbrach, war außergewöhnlich und zeigte: Es gibt ihn noch, den echten Winter. Was es jedoch am Montag nicht gibt, ist Präsenzunterricht für die Schüler.

Kinder hatten ihren Spaß, Autofahrer und Reisende nicht: Den Kampf gegen die Schneemassen, die Sturmtief Tristan mit starkem Ostwind heranschaufelte, mussten die eigentlich gut vorbereiteten Räumdienste mancherorts schon am Sonntagvormittag