Volkswagen beendet Kurzarbeit in Osnabrück

Osnabrücker VW-Mitarbeiter kehren am Dienstag in die Produktion zurück.

Jörn Martens

Osnabrück. Eine Woche lang mussten bei Volkswagen in Osnabrück die Arbeit ruhen, weil Teile eines Zulieferers fehlten. Am Dienstag werden nun die Bänder wieder anlaufen.

Der Volkswagen-Standort in Osnabrück war nicht das erste Werk, in dem der Konzern jüngst die Arbeit einstellen musste. Allerdings hatte der Produktionsstopp einen anderen Grund als zum Beispiel am Standort Emden: Während dort elektronische