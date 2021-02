Karl Friedrch

Tim Bergmann

Osnabrück . Bereits am Dienstag ist der österreichische Schauspieler und Theaterregisseur Karl Friedrich im Alter von 91 Jahren in seiner Wohnung in München verstorben.

Friedrich zog es schon mit 17 Jahren ans Theater. Der bis dahin gute Schüler wechselte vom Gymnasium kurz vor dem Abitur an die Schauspielschule Graz. Nach einem mehrjährigen Arrangement an den Vereinigten Bühnen seiner Heimatstadt, spielte