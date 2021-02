Angst vor Corona-Mutationen: Tests in Kitas und Schulen bald im Kreis Osnabrück?

Werden Schnelltests bald auch bei Erziehern und Lehrern im Osnabrücker Land durchgeführt? Der Landkreis zeigt sich dafür offen, um eine schnelle Ausbreitung der Corona-Mutationen zu verhindern. (Symbolfoto)

Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Osnabrück. Der Gesundheitsdienst prüft nach zwei Corona-Ausbrüchen und 22 Neuinfektionen am Donnerstag in Melle, welche Rolle die Corona-Mutation B117 spielt. Wegen des erhöhten Infektionsrisikos durch die Mutation zeigt sich nach der Stadt Osnabrück nun auch der Landkreis offen für Schnelltests in Kitas und verspricht kreisangehörigen Gemeinden Unterstützung, um Erzieher zu testen.

Ein 40-jähriger Mann aus Melle hatte sich mit der britischen Virusvariante angesteckt. Zurzeit prüft der Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück, ob möglicherweise bereits ein gehäuftes Auftreten von B117 zu einem steigenden Inf