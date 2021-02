Der Dörenberg geht immer. Doch in und um Osnabrück gibt es noch viele weitere schöne Rodelstrecken, wenn es ordentlich geschneit hat.

Michael Gründel

Osnabrück. Wenn es an diesem Wochenende wirklich so viel schneit, wollen trotz Corona sicher viele Menschen mit dem Schlitten raus. Auf dem Dörenberg in Georgsmarienhütte kann es da ganz schön voll werden. Doch es gibt Alternative in und um Osnabrück.

Die Pisten am Dörenberg sind wahrscheinlich die bekanntesten Rodelstrecken Osnabrücks. Doch dort wurde es in diesem Winter schon öfter voll. Wegen der Corona-Regeln sollte darauf geachtet werden, dass der notwendige Abstand eingeh