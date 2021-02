Das sind die Pläne für die Festivals 2021 in der Region Osnabrück

Tolle Atmosphäre: So dicht gedrängt werden die Zuschauer bei der diesjährigen Auflage des Schlossgarten-Open-Airs nicht stehen, sollte sie denn stattfinden. (Archivfoto)

David Ebener

Osnabrück. Im Mai startet in der Region Osnabrück die Festival-Saison. Unter anderem die Veranstalter des Schlossgarten-Open-Airs und von Hütte rockt sehen trotz Corona für ihre Veranstaltungen gute Chancen. Die Organisatoren des Reggae Jam planen zweigleisig mit einer "Corona-Alternative" – und in diesem Jahr sind noch zwei Premieren in Planung.

Eins ist sicher: Der Sommer dürfte Überraschungen bringen. Denn in Osnabrück sind zum Beispiel zwei neue Freiluft-Locations in Planung. Für die Veranstaltungsbranche ist entscheidend, unter welchen Einlassvoraussetzungen die Saison übe