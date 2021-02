Bisher stehen in der Osnabrücker Region 201 Windkraftanlagen. Bald könnten es noch mehr werden.

Osnabrück. Die Stiftung Klimaneutralität schlägt vor, jede Gemeinde in Deutschland zu verpflichten, Gebiete für zusätzliche Windräder auszuweisen. Insgesamt sollen zwei Prozent der Landfläche in Deutschland bebaut werden. In welchen Bereichen könnten in Stadt und Landkreis Osnabrück noch Windräder gebaut werden?

Laut der Stiftung ist die Windenergie die wichtigste Energiequelle auf dem Weg zur Klimaneutralität. Eigenen Abschätzungen zufolge müssen in den kommenden Jahren deutlich mehr Windkraftanlagen installiert werden. In den vergangenen Jah