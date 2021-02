Nach Wintereinbruch in Region Osnabrück: Erste Busse fahren wieder

Der Busverkehr in Osnabrück und Landkreis war wegen der Schneemassen mehrere Tage komplett eingestellt. Seit dem Morgen fahren die ersten Busse wieder, doch der Linienbetrieb ist reduziert.

Jörn Martens

Osnabrück. Tief Tristan hält auch am Donnerstag die Region Osnabrück in Atem. Das Leben läuft wegen Schnee und Kälte noch nicht wieder wie gewohnt, es gibt weiterhin Einschränkungen. Wir halten Sie in unserem Liveblog auf dem Laufenden.

Aktuelle Infos im Überblick:In Stadt und Landkreis Osnabrück fällt der Präsenzunterricht in Schulen bis einschließlich Freitag aus.Die Notbetreuung in Kitas und Schulen soll aufrechterhalten werden.Am Donnerstag wird im Landkreis durch die