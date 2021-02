Der Schnee und seine Auswirkungen begleiten uns auch am Dienstag noch. Hier ein Foto vom Haseuferweg in Osnabrück.

Bastian Klenke

Osnabrück. Tief Tristan hält auch am Dienstag die Region Osnabrück in Atem. Das Leben läuft wegen Schnee und Kälte noch nicht wieder wie gewohnt. Wir halten Sie in unserem Liveblog auf dem Laufenden.

Aktuelle Infos im Überblick:In Stadt und Landkreis Osnabrück fällt der Präsenzunterricht in Schulen auch am Dienstag aus.Die Notbetreuung in Kitas und Schulen soll aufrechterhalten werden.Die Post wird auch am Dienstag nicht zugestellt.Der