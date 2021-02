Schneesturm in der Region Osnabrück: Keine Post-Zustellung am Montag

Busse fuhren am Sonntag nicht – diese Osnabrücker wussten sich mit anderen Fortbewegungsmitteln zu helfen. Auch am Montag ist der Busverkehr zunächst eingestellt.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Die Unterwetterwarnung der Meteorologen ist eingetroffen: Durch Tief Tristan hat die Region Osnabrück viel Schnee abbekommen. Wir begleiten auch an diesem Montag das Schneetreiben in der Region im LIveblog.

Aktuelle Infos im Überblick:In Stadt und Landkreis Osnabrück fällt der Präsenzunterricht in Schulen am Montag aus.Die Notbetreuung in Kitas und Schulen wird aufrechterhalten.Der Busverkehr in der Region Osnabrück ist am Montag weiterhin ein