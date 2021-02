Angesichts der hochansteckenden Corona-Mutation B117 in Osnabrück prüft die Stadt, allen Beschäftigten in Osnabrücker Kitas Schnelltests anzubieten.

Osnabrück. Osnabrück reagiert auf den ersten bestätigten Fall der hochansteckenden Corona-Mutation B117 in der Stadt. Die Krisenstabs-Chefin Katharina Pötter sagte auf Anfrage unserer Redaktion, dass sie vor dem Hintergrund der Mutante Corona-Tests für Erzieher in Osnabrücker Kitas prüft. Nachdem die Mutation auch in Melle nachgewiesen wurde, sind die Infektionszahlen dort am Donnerstag stark gestiegen.

Am Mittwochabend hatten Landkreis und Stadt Osnabrück in einer gemeinsamen Mitteilung von zwei ersten Fällen der britischen Coronavirus-Variante in der Region Osnabrück berichtet. Demnach sind eine 41-jährige Frau aus Osnabrück und ein 40-j