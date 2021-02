Orchideen Bubble Tea & Café in Osnabrück bietet auch Sushi an

Seit Oktober gibt es in der Osnabrücker Herrenteichstraße ein Café, in dem Bubble-Tea und Sushi angeboten wird.

Jörn Martens

Osnabrück. Im Juli 2020 berichtete unsere Redaktion, dass die zweite Filiale des Puzzles-Eiscafé in der Herrenteichstraße 5 in Osnabrück nicht wieder öffnen wird. Mittlerweile gibt es dort das Orchideen Bubble Tea & Café, in dem auch Sushi angeboten wird.

"Neben Bubble Tea und Sushi gibt es bei uns auch Kaffeespezialitäten und Kakao", sagt die Besitzerin Thi Hien Pham. Seit Oktober vergangenen Jahres bietet sie in ihrem Café im Erdgeschoss des "Haus des Handels"-Gebäudes diese Kombination an