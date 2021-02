Pesto statt Shampoo: Die Salonbetreiberinnen Connie Lauf, Jana Titus Livius und Jennifer Hupe verkaufen Freitag und Samstag Feinkost in ihrem Friseursalon in Osnabrück.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Da ihr Friseursalon aufgrund des Lockdowns geschlossen ist, entsteht dort am Wochenende ein Feinkost-Pop-Up-Store: So wollen die Betreiberinnen des "Glam Room" ihr Lokal in der Innenstadt Osnabrücks zumindest zeitweise nutzen.

Die Friseure schmerzt die Schließung ihrer Salons nicht nur wegen der fehlenden Einnahmen, sondern auch wegen der erzwungenen Untätigkeit. Die Betreiberinnen des "Glam Room" machen jetzt zumindest für ein Wochenende Schluss damit und stelle