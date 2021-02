Jetzt fehlt nur noch der Asphalt für die Rheiner Landstraße in Osnabrück

Warten auf frischen Asphalt: An der Rheiner Landstraße haben sich die Arbeiten etwas verzögert.

David Ebener

Osnabrück. Die Bauarbeiten an der Rheiner Landstraße sind ins Stocken geraten. Eigentlich sollte an der Zufahrt zum Klinikum bis Mitte Dezember neuer Asphalt aufgebracht werden. Doch das hat bis heute nicht geklappt. Es liege am Wetter, heißt es bei der Stadt.

Ganz Osnabrück staunte, als der erste Bauabschnitt der Rheiner Landstraße fast vier Monate schneller fertig wurde als nach Plan. "Weiter so!", ermunterte Oberbürgermeister Wolfgang Griesert die Tiefbauer mit Blick auf das nächste