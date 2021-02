31-Jähriger in Osnabrücker Parkhaus attackiert und ausgeraubt

Unbekannte attackierten den 31-Jährigen in Osnabrück.

Symbolfoto: dpa

Osnabrück. Ein 31-jähriger Mann ist am Montagnachmittag im Parkhaus an der Bruchstraße in Osnabrück Opfer eines Raubes geworden.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Mann gegen 13.45 Uhr auf dem obersten Parkdeck, als ihn plötzlich drei bis fünf mit Schals und Kapuzen vermummte Männer mit Pfefferspray attackierten und er dadurch zu Boden ging. In der Folge schlu