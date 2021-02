Die B68 war nach einem Unfall im Norden von Osnabrück in Richtung Bramsche gesperrt. (Symbolfoto)

Jörn Martens/dpa

Osnabrück. Auf der Bundesstraße 68 in Osnabrück hat sich am Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet. Laut Polizei hatte ein Autofahrer kurz hinter der Kreuzung mit der Oldenburger Straße die Kontrolle über seinen Kastenwagen verloren und war in die Leitplanke gekracht. Die Straße war zwischenzeitlich in Richtung Bramsche gesperrt.

Der Unfall wurde um 16.28 Uhr den Einsatzkräften gemeldet. Der Fahrer eines Kastenwagens sei mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten, hieß es von der Polizei. Die Ursache sei noch unklar.Der Wagen sei gegen die Außenschutzplanke geprallt