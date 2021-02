Fahrbahnsperrung wegen Bauarbeiten auf der Mindener Straße in Osnabrück

Auf der Martinistraße in Osnabrück könnten am Donnerstag, 4. Februar, bis zu zwei Fahrspuren gesperrt werden. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Schäden an der Kanalisation werden am Donnerstagmorgen, 4. Februar, auf der Mindener Straße in Osnabrück behoben. Voraussichtlich werden dafür bis zu zwei Fahrspuren gesperrt.

Das geht aus einer Mitteilung der Stadtwerke hervor. Demnach wurden bei Routineüberprüfungen Schäden in der Kanalisation festgestellt, die umgehend behoben werden müssen. Die Stadtwerke-Tochter SWO Netz GmbH werde das Ausmaß der Schäden zun