Im NOZ-Livetalk zur Corona-Pandemie beantworten vier Osnabrücker Ärzte Leserfragen zu der Lungenkrankheit Covid-19. Mit dabei sind (von oben links im Uhrzeigersinn) Dr. Martin Beiderlinden, Dr. Petra Hoffknecht, Dr. Hagen Vorwerk und Dr. Christoph Hünermann.

dpa/Robert Michael (Symbolfoto); Jörn Martens; Niels-Stensen-Kliniken (3) / Collage: NOZ

Osnabrück. Die Verunsicherung rund um das Coronavirus ist in der Bevölkerung noch immer groß. Im NOZ-Livetalk haben wir am Mittwoch vier Osnabrücker Ärzten Ihre Leserfragen rund um die Covid-Erkrankung gestellt. Sehen Sie hier den Livetalk in der Wiederholung.

Noch immer steckt Deutschland mitten im Corona-Lockdown – und auch wenn die Zahl der täglichen Neuinfektionen derzeit sinkt, ist ein Ende der Pandemie noch nicht abzusehen. Vielmehr stellen sich fast täglich neue Fragen: Welche Menschen hab