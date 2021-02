Fühlen sich von der Politik falsch eingestuft: Die Kinomacher Meinolf und Anja Thies, die in Osnabrück die Hall of Fame und die Filmpassage betreiben.

David Ebener

Osnabrück. Ganz hinten an stehen sollen neben Kneipen, Spaßbädern und Saunen auch die Kinos und Theater, wenn es um mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen geht. Viele Kinobetreiber können die Argumente nicht nachvollziehen und warnen davor, dass der Lockdown für die Branche zum Knockout führen könnte.

„Ist Kultur das Allerletzte?“, haben Meinolf und Anja Thies einen öffentlichen Brandbrief an den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil plakativ überschrieben – in Anspielung darauf, dass ein vom Kollegen in Schleswig-Holstein e