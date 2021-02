An der Grundschule Eversburg: Fenster und Türen beschmiert, Gitter verbogen

(Symbolbild)

Michael Gründel

Osnabrück. Auf dem Gelände der Grundschule Eversburg an der Schwenkestraße in Osnabrück hat es in den vergangenen Tagen mehrere Sachbeschädigungen gegeben.

Nach Angaben der Polizei wurden Fenster, Türen und ein Grundstein mit weißer Farbe beschmiert, Regenrinnen und Gitter verbogen und ein laminierter Hinweiszettel an einer Tür angezündet. Den Schaden schätzen die Beamten auf mehrere Hundert E