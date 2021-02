Das ist keine Straßenleuchte: Viele Menschen fragen sich in diesen Tagen, was es mit den hohen Masten an den Hauptverkehrsstraßen in Osnabrück (hier auf der Mittelinsel der Iburger Straße) auf sich hat.

Jörn Martens

Osnabrück. Ist das ein Laternenmast? Diese Frage geht vielen Menschen durch den Kopf, wenn sie die hohen Stahlmasten sehen, die in diesen Tagen an den Hauptverkehrsstraßen Osnabrücks angebracht werden. So viel schon mal vorab: Dahinter steckt ein System, das den Verkehr flüssiger und die Luft sauberer machen soll.

Osnabrück bekommt eine neue Ampelsteuerung, die den Autoverkehr verflüssigen und bei Bedarf auch umleiten soll. Im Fachjargon ist vom umweltsensiblen Verkehrsmanagementsystem (UVM) die Rede. An 37 Messstandorten, fast alle in der Innenstadt