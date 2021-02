Parfümeriekette Douglas schließt eine der zwei Filialen in Osnabrück

Die Parfümeriekette Douglas will die Filiale am Nikolaiort in Osnabrück schließen.

André Pottebaum

Osnabrück. Die Parfümeriekette Douglas schließt eine der beiden Filialen in der Stadt Osnabrück. Der Standort am Nikolaiort werde zum 31. Mai dieses Jahres geschlossen. Die Filiale in der Großen Straße ist nicht betroffen.

Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage dieser Redaktion. Noch vor vier Jahren hatte es in der Hasestadt drei Standorte gegeben – unter anderem in der Großen Straße sowie einen in der Johannisstraße, der 2017 geschlossen wu