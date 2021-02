Corona-Partys in der Region Osnabrück: Das erlebt die Polizei

Feiernde Menschen, die ohne Mund-Nasen-Schutz eng beieinander stehen: In Corona-Zeiten eigentlich verboten, doch auch in Osnabrück gibt es Menschen, die sich nicht an die Vorgaben halten. (Symbolfoto)

Osnabrück. In den vergangenen zwei Wochen hat die Polizei in der Region Osnabrück drei Partys vorzeitig beendet und aufgelöst. Bei den Feiern hatten die Gäste gegen die Corona-Regeln verstoßen. Die Polizei will alle auf diesen verbotenen Treffen festgestellten Verstöße konsequent verfolgen.

Weitere Einsätze aufgrund von Corona-Partys habe es für die Osnabrücker Polizei bisher nicht gegeben, berichtet Polizeisprecher Frank Oevermann auf Anfrage. "Aktuell handelt es sich um wenige Einzelfälle." Eine Statistik über aufgelöste Fei