Osnabrücker Forscher stellen Handbuch zum Frieden in der Frühen Neuzeit vor

Vom Westfälischen Frieden nach Europa: Das Osnabrücker Rathaus ist ein geschichtsträchtiger Ort.

Janine Arntzen

Osnabrück. Wie wird über Frieden verhandelt, wie kann er hergestellt und gesichert werden? Ein neues Handbuch, das vom Institut für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit (IKFN) an der Universität Osnabrück angestoßen wurde, zeigt facettenreich, wo die Wurzeln der modernen Friedenspolitik und -diplomatie liegen.

Spätestens, wenn sich in zwei Jahren der Westfälische Friedensschluss nach dem 30-jährigen Krieg zum 375. Mal jährt, wird das Thema in der Stadt wieder verstärkt präsent sein. So wie vor 25 Jahren, als zum runden Jubiläum 20 gekrönte europä