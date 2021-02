Eltern in Osnabrück zwiegespalten: Kinder in die Schule schicken oder zu Hause lassen?

Die Präsenzpflicht an Grundschulen in Niedersachsen ist aufgehoben. Eltern dürfen selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken. (Symbolbild)

Michael Gründel

Osnabrück. In Grundschulen in Niedersachsen ist die Präsenzpflicht aufgehoben. Eltern können also selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder zu Hause betreuen. Unsere Redaktion hat mit drei Osnabrücker Eltern gesprochen. Sie handeln jeweils aus Überzeugung – und doch ganz unterschiedlich.

Fast ein Jahr ist der normale Schulalltag durch die Corona-Pandemie verändert worden. Viele Familien sind am Limit.Nadine Artmann: „Wir müssen lernen mit dem Virus zu leben“ Nadine Artmann Nadine Artmann