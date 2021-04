Die Staatsanwaltschaft Osnabrück zog den Vorwurf der Unterschlagung gegen einen 42-jährigen Paketboten aus Georgsmarienhütte zurück.

Jörn Martens

Osnabrück. Wegen veruntreuender Unterschlagung musste sich ein Paketbote aus Georgsmarienhütte am Dienstag vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Er soll Warenlieferungen an Hehler weitergegeben und die Unterschriften der Empfänger selber geleistet haben. Das Amtsgericht hatte den 42-Jährigen in erster Instanz freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein.

Der Mann aus Georgsmarienhütte arbeitet seit mehreren Jahren bei einem Subunternehmen für einen großen Paketdienstleister. Als solcher ist er hauptsächlich für das Gebiet nahe der Hochschule Osnabrück am Westerberg zustä