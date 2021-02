67-jähriger Mann bei Unfall in Osnabrück schwer verletzt

Ein Autofahrer ist am Montag bei einem Unfall in Osnabrück schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Michael Gründel

Osnabrück. Ein 67-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall im Osnabrücker Stadtteil Sutthausen schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war ein 23-jähriger Mann am Montag gegen 15.50 Uhr auf der Hermann-Ehlers-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Abbiegen in die Egon-von-Romberg-Straße übersah er mit seinem Sprinter wohl ein stadtauswärts f