(Rock-)Musik war seine Leidenschaft: Carlo Korte.

Jörn Martens

Osnabrück. Ob Eric Burdon oder Herman Brood, ob die Dead Kennedys, Ultravox, Jethro Tull, Ideal oder Doro, er hat sie alle nach Osnabrück geholt: Carlo Korte. Der Rock´n´Roll-Fan hatte die Musik zu seinem Leben gemacht. Als Konzertveranstalter prägte er jahrzehntelang die Kultur im Osnabrücker Raum und darüber hinaus. Im Alter von 74 Jahren ist Carlo Korte in einem Krankenhaus in Georgsmarienhütte unerwartet verstorben.

Viele Osnabrücker werden sich an den mürrisch wirkenden Mann erinnern, der bei Konzerten im Hyde Park oder in der Halle Gartlage an der Kasse stand und Tickets verkaufte. Doch hinter der grummeligen Fassade steckte ein Mensch, der die Liebe