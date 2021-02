Der Erlös der Spendenaktion wurde genutzt, um eine neues Tiefkühlfahrzeug der Osnabrücker Tafel zu finanzieren.

Osnabrücker Tafel

Osnabrück. Bei einem Spendenprojekt der Neuen Osnabrücker Zeitung, das in Zusammenarbeit mit einer lokalen Druckerei entstanden ist, sind Spenden in Höhe von rund 20.000 Euro zusammengekommen. Der Erlös geht an die Osnabrücker Tafel, die damit ein neues Tiefkühlfahrzeug finanziert.

Drei Monate lang konnten lokale Produkte wie Hoodies und T-Shirts über einen Online-Shop gekauft werden, um die Tafel Osnabrück mit einer Spende während der Corona-Krise zu unterstützen. Die Kollektion entstand zusammen mit der Kampagn