In den Morgenstunden gibt es Änderungen bei den Abfahrtszeiten auf Buslinien in Stadt und Landkreis Osnabrück. (Symbolbild)

Jörn Martens

Osnabrück. Aufgrund der Corona-Pandemie fahren Busse in der Region ab Mittwochmorgen anders als normalerweise. Die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück gibt Änderungen im Fahrplan bekannt. Betroffen sind zwei Linien im Berufsverkehr.

So werden etwa auf den Linien 392 und 19 die Fahrzeiten angepasst. Ab Mittwoch, 3. Februar, wird die bisherige Startzeit in Wissingen an der Haltestelle "Bahnhof" von 8.09 Uhr um neun Minuten vorgezogen. Die Busse der Linie 392 starten somi