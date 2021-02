Wenn nicht gerade Schnee liegt, sorgen sie für Sauberkeit am Schölerberg: Liana Ben Said und Oscar Höger sammeln auf, was andere achtlos wegwerfen.

David Ebener

Osnabrück. Wie so viele andere Menschen ärgern sich Liana Ben Said und Oscar Höger über den Müll, den sie auf den Straßen oder im Wald sehen. Aber anders als die meisten anderen belassen sie es nicht dabei oder rufen nach der Stadt, damit die sich kümmern soll – sie werden selbst aktiv. Sie gehen jetzt einmal in der Woche im Stadtteil Schölerberg auf Tour und sammeln den Abfall ein, den andere achtlos in die Gegend werfen.

Als die beiden Viertklässler vor kurzem nach einer stürmischen Nacht am Morgen auf dem Weg zur Schule waren, sahen sie viele umgekippte Mülltonnen, deren Inhalt auf den Straßen verstreut lag. „Da haben wir uns gedacht: Wir können Müll samme