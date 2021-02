Für Kinder und Jugendliche, die eine weiterführende Schule in der Osnabrücker Innenstadt besuchen, beginnt der Unterricht vorerst 60 Minuten später. Dadurch soll die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus in den Bussen verringert werden. (Symbolbild)

Michael Gründel

Osnabrück. Eigentlich hatte die Stadt eine Entzerrung des Unterrichtsbeginns an den Osnabrücker Schulen bereits für den ersten Schultag nach den Weihnachtsferien angekündigt. Doch ein Großteil der Schüler befindet sich aktuell im Homeschooling. Mit Beginn des zweiten Halbjahrs starten einige Schulen ihre Schultage jetzt aber später als normalerweise.

Ab Mittwoch, 3. Februar, beginnt und endet der Unterricht am Carolinum, an der Domschule, an der Hauptschule Innenstadt, an der Möser-Realschule, am Ratsgymnasium und an der Ursulaschule vorerst später – und zwar eine Stunde, teilt die