(Symbolfoto)

dpa/Bernd Thissen

Osnabrück. Die Kommunen im Landkreis Osnabrück wollen Eltern nicht zusätzlich belasten. Ähnlich wie zu Zeiten des ersten Lockdowns im vergangenen Jahr entfallen deshalb die Gebühren für die Kinderbetreuung in Krippen und Horten – zumindest für den Monat Januar.

Wer sein Kind allerdings in der Notbetreuung untergebracht hat, wird weiter zur Kasse gebeten. Darauf hat sich die Bürgermeisterkonferenz in der vergangenen Woche grundsätzlich geeinigt. Die Regelung muss jetzt allerdings noch in jeder Komm