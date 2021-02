L´Occitane in der Großen Straße in Osnabrück schließt – Nachfolger steht schon bereit

Die L&T-Markthalle wird ab März einen neuen Nachbarn haben.

Sven Stahmann

Osnabrück. Trotz des anhaltenden Lockdowns tut sich was in der Großen Straße in der Osnabrücker Innenstadt. Das Kosmetikgeschäft L´Occitane hat sich am 31. Januar verabschiedet. Ein Nachfolger steht schon fest.

Nach fast fünf Jahren ist Schluss für L´Occitane an der Großen Straße 39. Der italienische Strumpf- und Bademodenhersteller Calzedonia hat die Räume seit dem 1. Februar übernommen. Anfang bis Mitte März sollen die Türen dann auch für die Ku