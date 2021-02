Mit Bildern aus einer Videokamera sucht die Polizei Münster zwei Frauen, die in Osnabrück versucht haben sollen, Bargeld mit einer gestohlenen EC-Karte abzuheben.

Polizei Münster

Osnabrück/Münster. Die Polizei Münster sucht mit Bildern aus einer Videokamera nach zwei Frauen, die in Osnabrück versucht haben, mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abzuheben.

Nach Angaben der Beamten reicht der Fall bereits in den Spätsommer 2020 zurück. Einer 81-jährigen Seniorin ist demnach am Dienstag, 8. September, gegen Mittag beim Einkauf in einem Supermarkt in Münster die Geldbörse gestohlen worden. Mit e