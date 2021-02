Erneut hat die Osnabrücker Polizei eine Corona-Party aufgelöst. Ein 25-Jähriger hatte in der Innenstadt seinen Geburtstag mit zahlreichen Gästen gefeiert. (Symbolbild)

Sebastian Gollnow/dpa

Osnabrück. Die Osnabrücker Polizei hat am frühen Sonntagmorgen eine Geburtstagsfeier in der Osnabrücker Innenstadt aufgelöst. Die Beamten trafen in einem Mehrparteienhaus 22 Personen an, die dort unter Missachtung der Corona-Regeln Party machten. Einige versteckten sich beim Eintreffen der Beamten.

Ein Hinweisgeber meldete der Polizei gegen 0.40 Uhr eine Party mit zahlreichen Gästen in einem Mehrfamilienhaus an der Johannisstraße. Mehrere Streifenwagenbesatzungen machten sich auf den Weg zu dem ehemaligen Hotel und folgten vor Ort dem